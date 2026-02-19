Юльманн: «Своей лучшей игры “Байер” еще не нащупал»

«Когда “Байер” не реализовал два-три отличных момента, я подумал: “Снова началось”. Но во втором тайме Патрик Шик сделал разницу. Его первый гол повел нас верным курсом. Свои моменты соперник имел благодаря дальним ударам. Но позади лишь первый матч. Уважаем соперника, ценим его мастерство, но мы не переживаем… У нас тоже много мастерства, и если показываем свою игру, то “Байер” — хорошая команда. Правда, своей лучшей игры мы еще не нащупали. Надо еще многому учиться, но потенциал у нас большой. У нас новый коллектив, и мы вместе учимся, стараемся становиться лучше. Правда, расписание очень плотное. Что-то около 11 матчей подряд через каждые три дня. Это интересно, но сложно», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.