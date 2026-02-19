Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эспозито: «Два пропущенных гола от “Буде-Глимт” во втором тайме стали ударом, но “Интер” все еще может пройти дальше»

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито, автор единственного гола своей команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Буде-Глимт», призвал не паниковать после поражения в Норвегии.

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито, автор единственного гола своей команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Буде-Глимт», призвал не паниковать после поражения в Норвегии.

Игра прошла 18 февраля на стадионе «Аспмира» в Буде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Не думаю, что дело в настрое. Мы видели, что и другие команды испытывали проблемы с “Буде” на этом стадионе. Два пропущенных гола во втором тайме стали для нас ударом, но мы все еще можем пройти дальше», — приводит Get Football News Italy слова Эспозито.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.

Футболист подчеркнул, что команда верит в свои силы перед ответной игрой в Милане.

«Мы знаем свою силу на домашнем стадионе. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, но мы убеждены, что выход в следующий раунд еще возможен. Это по-прежнему возможно, и мы сделаем все, чтобы переломить ситуацию», — добавил он.

Ответный матч между «Буде-Глимт» и «Интером» состоится 24 февраля в Милане.

18 февр 23:00 Буде-Глимт — Интер 3:1.