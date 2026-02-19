Эспозито: «Два пропущенных гола от “Буде-Глимт” во втором тайме стали ударом, но “Интер” все еще может пройти дальше»

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито, автор единственного гола своей команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Буде-Глимт», призвал не паниковать после поражения в Норвегии.
Игра прошла 18 февраля на стадионе «Аспмира» в Буде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Не думаю, что дело в настрое. Мы видели, что и другие команды испытывали проблемы с “Буде” на этом стадионе. Два пропущенных гола во втором тайме стали для нас ударом, но мы все еще можем пройти дальше», — приводит Get Football News Italy слова Эспозито.
«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.
Футболист подчеркнул, что команда верит в свои силы перед ответной игрой в Милане.
«Мы знаем свою силу на домашнем стадионе. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, но мы убеждены, что выход в следующий раунд еще возможен. Это по-прежнему возможно, и мы сделаем все, чтобы переломить ситуацию», — добавил он.
Ответный матч между «Буде-Глимт» и «Интером» состоится 24 февраля в Милане.
18 февр 23:00 Буде-Глимт — Интер 3:1.