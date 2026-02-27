Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин поборется с Ларраттом, Яблонски против Тодда, Хатчингс встретится с Петренко, другие поединки

В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин проведет защиту титула среди левшей — против канадца Девона Ларратта.
East vs West 22.
Вена, Австрия.
Начало — 22:00 по московскому времени (28 февраля).
Мужчины.
Левши.
Девон Ларратт (Канада) — Виталий Лалетин (Россия).
Лука Цинадзе (Грузия) — Эли Саидов (США).
Правши.
Камил Яблонски (Польша) — Майкл Тодд (США).
Мэтт Маск (Канада) — Давит Арабули (Грузия).
Сергей Калиниченко (Украина) — Йордан Цонев (Болгария).
Олег Петренко (Украина) — Тодд Хатчингс (США).
Нугзари Чикадзе (Грузия) — Богдан Стойка (Румыния).
Эфе Кемек (Турция) — Тархан Музаффаров (Азербайджан).
Владислав Красовскис (Латвия) — Александр Телятник (Украина).
Кертис Кэмерон (Канада) — Петер Челеш (Словакия).
Женщины.
Правши.
Фиа Райсек (Швеция) — Бригитта Иванфи (Венгрия).
Левши.
Каролина Петтерсон (Швеция) — Эсра Кираз (Турция).