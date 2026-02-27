Ричмонд
Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин поборется с Ларраттом, Яблонски против Тодда, Хатчингс встретится с Петренко, другие поединки

28 февраля в Вене состоится турнир East vs West 22 по армрестлингу.

Источник: Спортс"

В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин проведет защиту титула среди левшей — против канадца Девона Ларратта.

East vs West 22.

Вена, Австрия.

Начало — 22:00 по московскому времени (28 февраля).

Мужчины.

Левши.

Девон Ларратт (Канада) — Виталий Лалетин (Россия).

Лука Цинадзе (Грузия) — Эли Саидов (США).

Правши.

Камил Яблонски (Польша) — Майкл Тодд (США).

Мэтт Маск (Канада) — Давит Арабули (Грузия).

Сергей Калиниченко (Украина) — Йордан Цонев (Болгария).

Олег Петренко (Украина) — Тодд Хатчингс (США).

Нугзари Чикадзе (Грузия) — Богдан Стойка (Румыния).

Эфе Кемек (Турция) — Тархан Музаффаров (Азербайджан).

Владислав Красовскис (Латвия) — Александр Телятник (Украина).

Кертис Кэмерон (Канада) — Петер Челеш (Словакия).

Женщины.

Правши.

Фиа Райсек (Швеция) — Бригитта Иванфи (Венгрия).

Левши.

Каролина Петтерсон (Швеция) — Эсра Кираз (Турция).