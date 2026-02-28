Сергей Шубенков: «Легкая атлетика из-за отстранения пострадала очень сильно, просто колоссально»

Я сам понял, что буду претендовать на чемпионат мира только спустя восемь лет занятий легкой атлетикой. Поэтому начальный этап не зависит от всей этой ситуации. То есть дети приходят в секции, ребятки тренируются. Но когда они до определенного потолка дорастают, очень жаль, что этот потолок сейчас там, где он есть. Вот это я считаю, конечно, катастрофой", — сказал Шубенков.