Владимир Никитин: «Стараюсь дать дочери все, чего мне не хватало в детстве. Пообещал себе, что мои дети не будут жить как я на тот момент»

— Никогда не выкинешь, потому что это все уже в голове, это уже часть тебя. В детстве пообещал себе, что мои дети не будут жить так, как я на тот момент. Но раньше и время совсем другое было, более тяжелое. Сейчас все равно уже такой жизни нет.