Владимир Никитин: «Стараюсь дать дочери все, чего мне не хватало в детстве. Пообещал себе, что мои дети не будут жить как я на тот момент»

Легкоатлет Владимир Никитин рассказал, что в детстве его семья испытывала финансовые трудности.

Источник: Спортс"

Накануне Никитин выиграл чемпионат России в помещении на дистанции 3000 м. Соревнования проходили в Южно-Сахалинске.

— В этом сезоне ключевые старты уже выделены?

— Да, но пока не могу об этом говорить детально. Пусть останется секретом. Есть кое-какие договоренности, пока нельзя оглашать.

— Гигантские деньги, про которые нельзя говорить.

— Деньги, конечно, сейчас нужны.

— Две ипотеки было. Выплатил?

— Да, выплатил, нормально. Но у меня большая семья. Нужно зарабатывать, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Я готов делать все, чтобы жить дочке было комфортно. Ни в коем случае не допущу, чтобы она жила как я в ее возрасте, в детстве. На хлеб денег не хватало. Может, даже настолько этого не хочу, что уже немного ее избаловал.

— Та нищета, через которую пришлось пройти, все еще триггерит? Замечаешь за собой, что, может быть, даже и стоит что-то выбросить уже из головы?

— Никогда не выкинешь, потому что это все уже в голове, это уже часть тебя. В детстве пообещал себе, что мои дети не будут жить так, как я на тот момент. Но раньше и время совсем другое было, более тяжелое. Сейчас все равно уже такой жизни нет.

— Все-таки избаловал дочку?

— Будем надеяться, что нет. Просто это любовь. Стараюсь дать ей все, чего мне не хватало в детстве.

— Она уже понимает, какую цену ты платишь?

— Нет. «Папа, купи, папа, купи» — и все. Вот все, что она знает. Не могу я ей сказать: «Нет, у меня сейчас денег нет, не смогу, дочка, я тебе это купить», как нам раньше родители прямо говорили. Стараюсь откладывать на будущее дочке, специальный вклад. Чтобы она имела какую-то финансовую подушку, на образование, например. Она же не станет с нами жить всегда, — ответил Никитин.