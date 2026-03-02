Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фиилппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в Милане ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями от участия в церемонии закрытия.

Источник: Спортс"

— Каково было идти на церемонии закрытия?

— Необычно. Весь парад атлетов — это арена Вероны, Колизей был весь в огнях. Но мне кажется, что на церемонии открытия было немножко покруче. На церемонии закрытия прошлись, потом чуть скучновато уже было сидеть, не люблю такие показательные выступления — слишком долго, когда проходят атлеты.

— Как в целом ощущалась атмосфера Олимпиады?

— Немного смешанно, потому что олимпийские деревни были разбросаны по всей Италии. Не было такого, что мы все в одном месте живем. У нас были только горнолыжники и ски‑альпинисты, а лыжники уже уехали. Проживание было похожее на Кубок мира — все в одной гостинице, — рассказал Филиппов.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше