Фиилппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»

— Немного смешанно, потому что олимпийские деревни были разбросаны по всей Италии. Не было такого, что мы все в одном месте живем. У нас были только горнолыжники и ски‑альпинисты, а лыжники уже уехали. Проживание было похожее на Кубок мира — все в одной гостинице, — рассказал Филиппов.