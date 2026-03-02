Фиилппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»

— Каково было идти на церемонии закрытия?
— Необычно. Весь парад атлетов — это арена Вероны, Колизей был весь в огнях. Но мне кажется, что на церемонии открытия было немножко покруче. На церемонии закрытия прошлись, потом чуть скучновато уже было сидеть, не люблю такие показательные выступления — слишком долго, когда проходят атлеты.
— Как в целом ощущалась атмосфера Олимпиады?
— Немного смешанно, потому что олимпийские деревни были разбросаны по всей Италии. Не было такого, что мы все в одном месте живем. У нас были только горнолыжники и ски‑альпинисты, а лыжники уже уехали. Проживание было похожее на Кубок мира — все в одной гостинице, — рассказал Филиппов.