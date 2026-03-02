Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026

"Считаю правильным продолжить нашу политику поддержки спортсменов, которые достигли наивысших достижений. Это пример и образец, кумиры для молодежи.
И важно, чтобы они соответствующим образом воспринимали свои победы", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
