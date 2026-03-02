Ричмонд
Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026

Ски-альпинист Никита Филиппов получит квартиру от властей Камчатки за серебряную медаль Олимпиады-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

"Считаю правильным продолжить нашу политику поддержки спортсменов, которые достигли наивысших достижений. Это пример и образец, кумиры для молодежи.

И важно, чтобы они соответствующим образом воспринимали свои победы", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
