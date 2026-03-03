Лыжи. Чемпионат России-2026. Команды Степановой, Пантриной, Доценко, Евтягиной, Булычевой выступят в эстафете

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.
Южно-Сахалинск.
Женщины, эстафета.
Начало — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Татарстан-1 (Христина Мацокина, Лидия Горбунова, Эльвина Альтапова, Вероника Степанова).
2. Тюменская область-1 (Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова, Елизавета Пантрина).
3. Татарстан-2 (Арина Перевозчикова, Лариса Рясина, Ирина Ибрагимова, Анастасия Доценко).
4. Республика Коми (Дарья Канева, Ольга Царева, Олеся Ляшенко, Наталья Зюзева).
5. Тюменская область-2 (Анастасия Мельникова, Руслана Дьякова, Ксения Шорохова, Арина Рощина).
6. ХМАО-Югра (Анастасия Кириллова, Ульяна Лебедева, Алина Кудисова, Елизавета Еремеева).
7. Удмуртия (Дарья Белослудцева, Лилия Васильева, Любовь Кудряшова, Алина Балтачева).
8. Санкт-Петербург-1 (Екатериние Кипяткова, Полина Шелабина, Рада Тарасенко, Анастасия Степанова).
9. Санкт-Петербург-2 (Диана Соболева, Дарья Бобкова, Дарья Кокорина, Валентина Тикинева).
10. Сахалин (Анна Кожинова, Вероника Дробитько, Дарья Нечипоренко, Софья Кузнецова).
11. Свердловская область (Мария Крамаренко, Наталья Крамаренко, Анастасия Игнатьева, Екатерина Евтягина).
12. Ленинградская область (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычева).
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.