Александр Большунов: «Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили: кто, так сказать, не составит конкуренции»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов объяснил, почему назвал Олимпийские игры цирком.

Источник: Спортс"

«Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили: кто, так сказать, не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали — того и пригласили. Это неправильно», — заявил Большунов.

"В Олимпийских играх игры должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба, а так получилось, на Олимпиаде легкая прогулка для Йоханнеса Клэбо.

Я еще видел такое интервью, когда они его спрашивали, и он отвечает: «Ну, в Пекине же были сильные соперники, поэтому у меня там не все получилось». Меня тоже, как бы, это рассмешило«, — цитируют Большунова “Вести”.