Источник: «Брайтон» намерен подписать полузащитника «Сан-Паулу» Бобадилью

«Брайтон» опережает «Селтик» и других конкурентов в борьбе за подписание полузащитника «Сан-Паулу» Дамьяна Бобадильи, сообщает Football Insider.

По данным источника, финансовые возможности клубов Премьер-лиги позволяют оставить «Селтик» далеко позади, чтобы согласовать сделку, при этом у «чаек» хорошая репутация на трансферном рынке. Их работа в Южной Америке уже приносила успех. Теперь «Брайтон» нацелен на подписание контракта с 24-летним парагвайцем.

Бобадилья играет за «Сан-Паулу» с января 2024 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года. В сезоне-2026 в 17 матчах полузащитник забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.

