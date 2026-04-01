Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова, Непряева, Никитина, Канева, Крупицкая, Степанова пробегут гонку преследования на 10 км классикой

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.
8-й этап (финал).
Кировск.
Женщины.
10 км, гонка преследования, классический стиль.
Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
1. Алина Пеклецова.
2. Дарья Непряева.
3. Екатерина Никитина.
4. Дарья Канева.
5. Евгения Крупицкая.
6. Вероника Степанова.
7. Лидия Горбунова.
8. Елизавета Маслакова.
9. Карина Гончарова.
10. Екатерина Шибекина.
11. Ольга Царева.
12. Екатерина Смирнова.
13. Елизавета Шалабода.
14. Мария Истомина.
15. Елизавета Пантрина.
16. Алиса Жамбалова.
17. Алена Перевозчикова.
18. Екатерина Булычева.
19. Екатерина Евтягина.
20. Арина Кусургашева.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске.