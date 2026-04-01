Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова, Непряева, Никитина, Канева, Крупицкая, Степанова пробегут гонку преследования на 10 км классикой

1 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдет гонка преследования на 10 км классическим стилем.

Источник: Спортс‘’

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

8-й этап (финал).

Кировск.

Женщины.

10 км, гонка преследования, классический стиль.

Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».

Старт-лист.

1. Алина Пеклецова.

2. Дарья Непряева.

3. Екатерина Никитина.

4. Дарья Канева.

5. Евгения Крупицкая.

6. Вероника Степанова.

7. Лидия Горбунова.

8. Елизавета Маслакова.

9. Карина Гончарова.

10. Екатерина Шибекина.

11. Ольга Царева.

12. Екатерина Смирнова.

13. Елизавета Шалабода.

14. Мария Истомина.

15. Елизавета Пантрина.

16. Алиса Жамбалова.

17. Алена Перевозчикова.

18. Екатерина Булычева.

19. Екатерина Евтягина.

20. Арина Кусургашева.

Полный старт-лист — здесь.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске.

Узнать больше по теме
Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше