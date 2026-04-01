Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Ардашев, Коростелев, Червоткин, Спицов, Семиков пробегут гонку преследования на 10 км классикой

1 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдет мужская гонка преследования на 10 км классическим стилем.

Источник: Спортс‘’

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

8-й этап (финал).

Кировск.

Мужчины.

10 км, гонка преследования, классический стиль.

Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».

Старт-лист.

1. Александр Большунов.

2. Сергей Ардашев.

3. Савелий Коростелев.

4. Алексей Червоткин.

5. Денис Спицов.

6. Илья Семиков.

7. Дмитрий Жуль.

8. Антон Тимашов.

9. Егор Митрошин.

10. Кирилл Кочегаров.

11. Иван Горбунов.

12. Данила Карпасюк.

13. Владислав Осипов.

14. Андрей Собакарев.

15. Андрей Кузнецов.

16. Андрей Ларьков.

17. Платон Исламшин.

18. Андрей Сахаров.

19. Александр Бакуров.

20. Павел Соловьев.

21. Сергей Волков.

Полный старт-лист — здесь.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске.