Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Ардашев, Коростелев, Червоткин, Спицов, Семиков пробегут гонку преследования на 10 км классикой

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.
8-й этап (финал).
Кировск.
Мужчины.
10 км, гонка преследования, классический стиль.
Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
1. Александр Большунов.
2. Сергей Ардашев.
3. Савелий Коростелев.
4. Алексей Червоткин.
5. Денис Спицов.
6. Илья Семиков.
7. Дмитрий Жуль.
8. Антон Тимашов.
9. Егор Митрошин.
10. Кирилл Кочегаров.
11. Иван Горбунов.
12. Данила Карпасюк.
13. Владислав Осипов.
14. Андрей Собакарев.
15. Андрей Кузнецов.
16. Андрей Ларьков.
17. Платон Исламшин.
18. Андрей Сахаров.
19. Александр Бакуров.
20. Павел Соловьев.
21. Сергей Волков.
