Араухо: «Если кто-то и может обыграть “Атлетико” на их поле, так это “Барселона”

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Тяжело будет на поле “Атлетико”, но если кто-то и может их обыграть там, так это мы. Нам нельзя утрачивать позитивного настроя. Поедем туда и постараемся развернуть все в свою пользу», — цитирует официальный сайт УЕФА Араухо.
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
