Super Rugby. 9-й тур. «Хайландерс» сыграют с «Брамбис», «Моана Пасифика» встретится с «Чифс», другие матчи

Super Rugby.
9-й тур.
10 апреля.
Хайландерс (Новая Зеландия) — Брамбис (Австралия) — 10.05.
11 апреля.
Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Чифс (Новая Зеландия) — 05.05.
Фиджиан Друа (Фиджи) — Вестерн Форс (Австралия) — 07.35.
Хуррикейнс (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 10.05.
Редс (Австралия) — Крусейдерс (Новая Зеландия) — 12.35.
Турнирное положение: Харрикейнс — 25 очков (6 игр), Блюз — 25 (7), Чифс — 22 (7), Брамбис — 20 (7), Крусейдерс — 19 (7), Редс — 18 (7), Уоротас — 14 (7), Хайлендерс — 14 (7), Вестерн Форс — 9 (7), Фиджиан Друа — 8 (7), Моана Пасифика — 4 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.