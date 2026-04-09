Super Rugby. 9-й тур. «Хайландерс» сыграют с «Брамбис», «Моана Пасифика» встретится с «Чифс», другие матчи

10 и 11 апреля пройдут матчи девятого тура Super Rugby.

Источник: Спортс‘’

Super Rugby.

9-й тур.

10 апреля.

Хайландерс (Новая Зеландия) — Брамбис (Австралия) — 10.05.

11 апреля.

Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Чифс (Новая Зеландия) — 05.05.

Фиджиан Друа (Фиджи) — Вестерн Форс (Австралия) — 07.35.

Хуррикейнс (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 10.05.

Редс (Австралия) — Крусейдерс (Новая Зеландия) — 12.35.

Турнирное положение: Харрикейнс — 25 очков (6 игр), Блюз — 25 (7), Чифс — 22 (7), Брамбис — 20 (7), Крусейдерс — 19 (7), Редс — 18 (7), Уоротас — 14 (7), Хайлендерс — 14 (7), Вестерн Форс — 9 (7), Фиджиан Друа — 8 (7), Моана Пасифика — 4 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.