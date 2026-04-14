Халибертон набрал вес и потерял часть брови после заболевания лишаем

Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон набрал вес, потерял часть брови и до сих пор ощущает последствия двухмесячной борьбы с опоясывающим лишаем, который поразил его лицо.
«Я не мог даже появиться перед камерой, даже если бы хотел, потому что мой глаз был практически закрыт. Это было по всему моему лицу… Я потерял часть брови, мой глаз постоянно опухает от того, что я его чешу. У меня бывают хорошие и плохие дни, но по большей части — плохие. Так что это совсем не весело», — цитирует 26-летнего американца ESPN.
Халибертон, пропустивший весь сезон-2025/26 из-за восстановления после разрыва правого ахиллова сухожилия, заболел в феврале 2026 года и покинул команду для восстановления. Он рассказал, что в первые две недели у него появилась сыпь, а затем начался зуд. Он вернулся в команду на скамейку запасных на последние несколько недель сезона и носил очки на публике. Это, по его словам, помогает ему не прикасаться к лицу.
Халибертон также сообщил в программе The Pat McAfee Show, что ему сделали инъекцию ботокса и несколько раз меняли лекарства, чтобы справиться с болезнью, но побочным эффектом последнего препарата стал набор веса.
Баскетболист сказал, что его отец Джон тоже переболел лишаем в 2025 году, но у него была поражена область живота. И, увидев воочию, на что способна эта болезнь, Халибертон хотел передать одно послание.
«Я бы сказал всем старше 50 лет сделать прививку от опоясывающего лишая. Это было ужасно», — отметил спортсмен.
Халибертон играет за «Индиану» с 2022 года.
