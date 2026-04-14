Турнир претенденток. 14-й тур. Горячкина сыграет с Тань Чжунъи, Лагно встретится с Вайшали и другие партии

Турнир претенденток.
Пейя, Кипр.
14-й тур.
Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.
Анна Музычук (Украина) — Чжу Цзиньэр (Китай).
Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай).
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия).
Дивья Дешмукх (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).
Турнирное положение: Вайшали, Асаубаева — по 7,5, Чжу Цзиньэр — 7, Горячкина, Лагно, Музычук — по 6,5, Тань Чжунъи — 5,5, Дешмукх — 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).