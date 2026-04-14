Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турнир претенденток. 14-й тур. Горячкина сыграет с Тань Чжунъи, Лагно встретится с Вайшали и другие партии

15 апреля пройдет 14-й (заключительный) тур шахматного турнира претенденток.

Источник: Спортс‘’

Турнир претенденток.

Пейя, Кипр.

14-й тур.

Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.

Анна Музычук (Украина) — Чжу Цзиньэр (Китай).

Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай).

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия).

Дивья Дешмукх (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).

Турнирное положение: Вайшали, Асаубаева — по 7,5, Чжу Цзиньэр — 7, Горячкина, Лагно, Музычук — по 6,5, Тань Чжунъи — 5,5, Дешмукх — 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).