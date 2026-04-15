Дембеле: «Хотим выигрывать трофеи, поэтому “ПСЖ” постарается дойти до финала ЛЧ»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Очень рады этой победе, потому что матч был очень трудным, особенно второй тайм. Но “ПСЖ” нашел способ победить. Вышил в полуфинал и очень этому рады. В эпизоде с первым голом просто хотел пробить на точность, а во втором — Барколя проделал невероятную работу. Думаю, сейчас “ПСЖ” на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Хотим выигрывать трофеи, поэтому постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до финала», — цитирует официальный сайт УЕФА Дембеле.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).
Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.