Дембеле: «Хотим выигрывать трофеи, поэтому “ПСЖ” постарается дойти до финала ЛЧ»

«Очень рады этой победе, потому что матч был очень трудным, особенно второй тайм. Но “ПСЖ” нашел способ победить. Вышил в полуфинал и очень этому рады. В эпизоде с первым голом просто хотел пробить на точность, а во втором — Барколя проделал невероятную работу. Думаю, сейчас “ПСЖ” на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Хотим выигрывать трофеи, поэтому постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до финала», — цитирует официальный сайт УЕФА Дембеле.