Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дембеле: «Хотим выигрывать трофеи, поэтому “ПСЖ” постарается дойти до финала ЛЧ»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Очень рады этой победе, потому что матч был очень трудным, особенно второй тайм. Но “ПСЖ” нашел способ победить. Вышил в полуфинал и очень этому рады. В эпизоде с первым голом просто хотел пробить на точность, а во втором — Барколя проделал невероятную работу. Думаю, сейчас “ПСЖ” на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Хотим выигрывать трофеи, поэтому постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до финала», — цитирует официальный сайт УЕФА Дембеле.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).

14 апр 22:00 Ливерпуль — ПСЖ 0:2.

Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.