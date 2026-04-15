«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» проиграл «Барселоне» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов — 1:2.
Все голы были забиты в первом тайме. У каталонцев отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес, а у мадридской команды — Адемола Лукман.
На 80-й минуте каталонцы остались в меньшинстве, так как защитник Эрик Гарсия получил красную карточку.
«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0).
