Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПСЖ не проиграл ни одного из последних 9 матчей в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» переиграл «Ливерпуль» (2:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и продил беспроигрышную серию в плей-офф до 9 игр. Парижане одержали 8 побед и 1 раз сыграли вничью.

Это самая длинная беспроигрышная серия для французских клубов в плей-офф главного еврокубкового турнира. «ПСЖ» побил рекорд «Лиона», который с апреля 2004 года по март 2006 года провел 8 матчей в плей-офф Лиги чемпионов без единого поражения.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).

14 апр 22:00 Ливерпуль — ПСЖ 0:2.

Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.