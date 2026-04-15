ПСЖ не проиграл ни одного из последних 9 матчей в плей-офф Лиги чемпионов

«ПСЖ» переиграл «Ливерпуль» (2:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и продил беспроигрышную серию в плей-офф до 9 игр. Парижане одержали 8 побед и 1 раз сыграли вничью.
Это самая длинная беспроигрышная серия для французских клубов в плей-офф главного еврокубкового турнира. «ПСЖ» побил рекорд «Лиона», который с апреля 2004 года по март 2006 года провел 8 матчей в плей-офф Лиги чемпионов без единого поражения.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).
14 апр 22:00 Ливерпуль — ПСЖ 0:2.
Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.