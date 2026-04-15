Коке: «В полном восторге от того, что выбили из Лиги чемпионов команду уровня “Барсы”

Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал поражение в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2). Первый матч мадридская команда выиграла со счетом 2:0.
«В полном восторге от того, что выбили из Лиги чемпионов команду уровня “Барсы”. В начале игры “Атлетико” было тяжело, но команда справилась с этим. Были приложены колоссальные усилия, поэтому мы заслуженно победили по сумме двух матчей. После двух пропущенных мячей ссказал партнерам, что необходимо продолжать. Это футбол: играем дома, счет сравнялся, — нам следовало атаковать. Смогли забить и даже создать еще несколько голевых моментов.
Муссо превосходно провел матч, так же как Льоренте, Альварес и Гризманн. Именно это и надо «Атлетико», чтобы продолжать борьбу в каждом из турниров, — забивать из любой точки поля", — цитирует официальный сайт УЕФА Коке.
«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0).
14 апр 22:00 Атлетико — Барселона 1:2.
