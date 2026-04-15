Де Йонг: «Барселона» провела очень хороший матч против «Атлетико»

«Барселона» провела очень хороший матч. Все выложились на полную. У меня такое чувство, что удача была не на нашей стороне. Мы растем, у нас молодая и талантливая команда, которая может бороться за любые трофеи. Конечно, всегда плохо вылетать в четвертьфинале. Нам хочется побеждать. В Лиге чемпионов все сводится к мелочам, но немного удачи нам не помешало бы. Если продолжим играть так же, рано или поздно удача и нам улыбнется", — приводит официальный сайт УЕФА слова де Йонга.