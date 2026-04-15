Флик: «Барселоне» следует играть лучше, но команда выдала все, что могла"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Первый матч каталонцы проиграли со счетом 0:2.
«Таков уж футбол. “Барселоне” следует играть лучше, но, в конце концов, с точки зрения настроя и отношения к игре наша команда выдала все, что могла. Была проделана фантастическая работа, и нам попросту не удалось добиться успеха», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.
«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0).
14 апр 22:00 Атлетико — Барселона 1:2.
