Флик: «Барселоне» следует играть лучше, но команда выдала все, что могла"

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Первый матч каталонцы проиграли со счетом 0:2.

«Таков уж футбол. “Барселоне” следует играть лучше, но, в конце концов, с точки зрения настроя и отношения к игре наша команда выдала все, что могла. Была проделана фантастическая работа, и нам попросту не удалось добиться успеха», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.

«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0).

14 апр 22:00 Атлетико — Барселона 1:2.

Отмена спасения. Удаление и отмененный гол помешали «Барселоне» спастись против «Атлетико» после 0:2 дома.