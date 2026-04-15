Конате — о травме Экитике: «Я думаю, это тяжелое повреждение»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате после поражения от «ПСЖ» (0:2) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов высказался о травме нападающего Юго Экитике. 23-летний француз на 31-й минуте покинул поле и был заменен на Мохамеда Салаха.
«Я думаю, это тяжелая травма. Не хочу об этом говорить, потому что из-за чемпионата мира и всего остального, что произойдет этим летом, ему сейчас очень, очень тяжело. Я молюсь за него», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Конате в соцсети X.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).
Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.