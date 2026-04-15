Рафинья жестом показывал фанатам «Атлетико» о вылете из Лиги чемпионов в следующем раунде

Нападающий «Барселоны» Рафинья после ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов обратился к болельщикам «Атлетико».
По сумме двух матчей мадридская команда победила со счетом 3:2 и вышла в полуфинал.
Бразилец подошел к трибуне «Атлетико» и показал жестом, что команда вылетит в следующем раунде Лиги чемпионов. Испанские СМИ сообщают, что Рафинья произнес: «Para afuera» («на выход»).
«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0).