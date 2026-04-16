«Бавария» — «Реал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Бавария» выиграла у «Реала» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов — 4:3. Игра прошла в Мюнхене.
В первом тайме у мадридской команды Арда Гюлер оформил дубль и один гол забил Килиан Мбаппе, а у мюнхенцев отличились Страхинья Павлович и Харри Кейн. В концовке встречи забитыми мячами отметились Луис Диас и Майкл Олисе.
«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».
15 апр 22:00 Бавария — Реал 4:3.
