«Бавария» — «Реал»: две ошибки судьи привели к двум голам мадридцев

На 28-й и 42-й минутах ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (4:3) судья Славко Винчич принял два неверных решения, которые в итоге привели к взятиям ворот мюнхенцев.

Источник: Спорт-Экспресс

Сначала арбитр неверно оценил действия Конрада Лаймера и Браима Диаса в опасной близости от штрафной площади «Баварии». Рефери решил, что на футболисте «Реала» сфолили, хотя Лаймер его не тронул, а Диас упал сам и обманул Винчича. За симуляцию его следовало наказать предупреждением, а не поощрить назначением штрафного удара. С него Арда Гюлер забил второй гол гостей.

А в конце первого тайма Антонио Рюдигер блокировал Йосипа Станишича, Винчич фол не зафиксировал, «Реал» провел атаку — Килиан Мбаппе забил третий гол гостей.

«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

15 апр 22:00 Бавария — Реал 4:3.

