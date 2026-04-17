Итальяно: «Первый пропущенный гол от “Астон Виллы” сильно осложнил задачу “Болоньи” в ответном матче»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:4) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы.
«Было очень непросто отыгрываться после результата первого матча. Мы старались бороться против сильного соперника и начали хорошо, но первый пропущенный гол сильно осложнил нам задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.
В полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Ноттингем Форест». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.
16 апр 22:00 Астон Вилла — Болонья 4:0.
