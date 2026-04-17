Овечкин про 82 игры за сезон в 40 лет: «У меня были повреждения, но персонал “Вашингтона” работал отлично. Иногда я просыпался с болью, приходил на арену и они помогали»

40-летний россиянин принял участие во всех 82 матчах сезона. Он стал пятым игроком в истории лиги, отыгравшим полную регулярку в возрасте 40 лет или более.
— Вы сыграли все 82 матча в регулярном чемпионате в 40 лет. Можете ли назвать это поводом для гордости?
— У меня были повреждения и проблемы, но наш персонал проделал отличную работу. Иногда ты просыпаешься с болью, приходишь на арену и они помогают улучшить ситуацию, — сказал Овечкин.
Овечкин про возможный переход в КХЛ: «Сначала я приму решение об игре в НХЛ. У меня еще не было времени подумать об этом».
