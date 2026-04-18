Неймар: «Сейчас совсем мало дриблеров. Футбол стал очень физическим видом спорта»

Нападающий «Сантоса» Неймар считает, что футбол изменился, поэтому сейчас мало техничных футболистов.
«Футбол изменился. Теперь в нем больше силы и интенсивности, поэтому мы теряем целое поколение игроков, которые особенно хороши в обращении с мячом — дриблеров. Сейчас таких совсем немного: Винисиус Жуниор, Родриго, Шерки… и я не могу назвать больше. Когда начинаешь работать над своей силой, теряешь часть своих способностей. Футбол стал очень физическим видом спорта», — приводит The Touchline слова Неймара.
В этом сезоне 34-летний бразилец забил 5 гола и сделал 3 голевые передачи в 8 матчах во всех турнирах.