Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар: «Сейчас совсем мало дриблеров. Футбол стал очень физическим видом спорта»

Нападающий «Сантоса» Неймар считает, что футбол изменился, поэтому сейчас мало техничных футболистов.

Нападающий «Сантоса» Неймар считает, что футбол изменился, поэтому сейчас мало техничных футболистов.

«Футбол изменился. Теперь в нем больше силы и интенсивности, поэтому мы теряем целое поколение игроков, которые особенно хороши в обращении с мячом — дриблеров. Сейчас таких совсем немного: Винисиус Жуниор, Родриго, Шерки… и я не могу назвать больше. Когда начинаешь работать над своей силой, теряешь часть своих способностей. Футбол стал очень физическим видом спорта», — приводит The Touchline слова Неймара.

В этом сезоне 34-летний бразилец забил 5 гола и сделал 3 голевые передачи в 8 матчах во всех турнирах.