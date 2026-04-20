Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мамиашвили о контракте Садулаева с лигой в США: «Свою позицию я не изменил. К сожалению, вижу только формирование исключительно американского рынка»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили объяснил, почему негативно относится к решению двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева подписать контракт с американской лигой RAF.

Источник: Спортс‘’

RAF проводит профессиональные турниры по вольной борьбе. О соглашении с россиянином Садулаевым стало известно в январе 2026 года.

"Свою позицию по контракту Садулаева с американской лигой я не изменил. Я бы не имел ничего против участия российских борцов, если бы целью была популяризация спорта во всем мире. К сожалению, вижу только формирование исключительно американского рынка. В мировом боксе сейчас очень похожая ситуация. Очень жаль, что наша международная федерация смотрит на это сквозь пальцы.

На наших отношениях с Абдулрашидом это никак не сказалось. Не стоит искать пробежавших черных кошек там, где их не было. Понимаю, что если бы с американцами не подписался он, подписался бы кто-то другой. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что делают американцы.

Наличие такого человека, как Садулаев, очень важно для нашей сборной. В команде есть молодые ребята, которые видят такой яркий пример и подражают ему. Рядом с ним даже не хочется показаться слабым или неготовым. Абдулрашид готов и плечо подставить, и подбодрить партнеров. Очень здорово, что он стал капитаном сборной на чемпионате Европы", — сказал Мамиашвили.

Чемпионат Европы пройдет в албанской Тиране с 20 по 26 апреля.

Мамиашвили о контракте Садулаева с американской лигой: «Это печальная новость. Видимо, закрыв глаза на все, можно пойти туда, где дают не рубль, а пять».