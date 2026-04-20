Мамиашвили о контракте Садулаева с лигой в США: «Свою позицию я не изменил. К сожалению, вижу только формирование исключительно американского рынка»

RAF проводит профессиональные турниры по вольной борьбе. О соглашении с россиянином Садулаевым стало известно в январе 2026 года.
"Свою позицию по контракту Садулаева с американской лигой я не изменил. Я бы не имел ничего против участия российских борцов, если бы целью была популяризация спорта во всем мире. К сожалению, вижу только формирование исключительно американского рынка. В мировом боксе сейчас очень похожая ситуация. Очень жаль, что наша международная федерация смотрит на это сквозь пальцы.
На наших отношениях с Абдулрашидом это никак не сказалось. Не стоит искать пробежавших черных кошек там, где их не было. Понимаю, что если бы с американцами не подписался он, подписался бы кто-то другой. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что делают американцы.
Наличие такого человека, как Садулаев, очень важно для нашей сборной. В команде есть молодые ребята, которые видят такой яркий пример и подражают ему. Рядом с ним даже не хочется показаться слабым или неготовым. Абдулрашид готов и плечо подставить, и подбодрить партнеров. Очень здорово, что он стал капитаном сборной на чемпионате Европы", — сказал Мамиашвили.
Чемпионат Европы пройдет в албанской Тиране с 20 по 26 апреля.
