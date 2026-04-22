Арбелоа: «У любого игрока “Реала” есть шанс попасть на ЧМ-2026»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании отметил, что любой игрок мадридской команды может поехать на чемпионат мира-2026.
«Получит ли Карвахаль вызов в сборную Испании на ЧМ? У меня 20 игроков, я думаю, что у любого игрока “Реала” есть шанс попасть на чемпионат мира, и я всегда буду стремиться к тому, что лучше для команды», — цитирует AS Арбелоа.
«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе.