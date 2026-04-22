Арбелоа поддержал Винисиуса, которого освистали фанаты

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании.
«Это не первый раз, когда такое случается. Вини всегда прилагал огромные усилия в сложных ситуациях. Мы не можем отрицать его стремление делать больше. У него невероятная смелость. Он чувствует глубокую связь с эмблемой и футболкой “Реала”. Я рад, когда болельщики вознаграждают его аплодисментами», — цитирует AS Арбелоа.
«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе.