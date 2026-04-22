Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арбелоа поддержал Винисиуса, которого освистали фанаты

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Это не первый раз, когда такое случается. Вини всегда прилагал огромные усилия в сложных ситуациях. Мы не можем отрицать его стремление делать больше. У него невероятная смелость. Он чувствует глубокую связь с эмблемой и футболкой “Реала”. Я рад, когда болельщики вознаграждают его аплодисментами», — цитирует AS Арбелоа.

«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе.

Мбаппе и Винисиус забили под свист, «Челси» унижен, безумный камбэк вывел «Интер» в финал Кубка Италии.