Арбелоа: «Камвинга снова позволяет своей игре говорить за себя»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании поддержал полузащитника Эдуардо Камавинга, который подвергся критике фанатов из-за красной карточки в ответной игре с «Баварией» (3:4).

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании поддержал полузащитника Эдуардо Камавинга, который подвергся критике фанатов из-за красной карточки в ответной игре с «Баварией» (3:4).

«С Камавинга все в порядке, он снова позволяет своей игре говорить за себя. Эдуардо — игрок с яркой индивидуальностью. Когда бы он мне ни понадобился, он будет на месте. Он был важным игроком, независимо от того, выходил ли он в стартовом составе или выходил на замену», — цитирует AS Арбелоа.

«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе.

Мбаппе и Винисиус забили под свист, «Челси» унижен, безумный камбэк вывел «Интер» в финал Кубка Италии.