Киву — об очередной победе над «Комо»: «Это под силу только сумасшедшему “Интеру”

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву отметил, что победа над «Комо» (3:2) в ответном матче ½ финала Кубка Италии стала результатом командных усилий.
Игра прошла 21 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. «Интер» к 48-й минуте уступал со счетом 0:2.
«Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывают себя с лучшей стороны на поле. Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Мы знали, что такое “Комо”. Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть “Комо” за 10 дней — это под силу только сумасшедшему “Интеру”, — цитирует Киву журналист Джанлука Ди Марцио.
Тренер добавил, что «Интер» способен добиться поставленных задач в чемпионате и Кубке Италии.
«Интер» по сумме двух матчей (0:0, 3:2) вышел в финал Кубка Италии и сыграет с победителем матча «Лацио» — «Аталанта» (первая игра — 2:2).
