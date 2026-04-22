Киву — об очередной победе над «Комо»: «Это под силу только сумасшедшему “Интеру”

«Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывают себя с лучшей стороны на поле. Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Мы знали, что такое “Комо”. Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть “Комо” за 10 дней — это под силу только сумасшедшему “Интеру”, — цитирует Киву журналист Джанлука Ди Марцио.