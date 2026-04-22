Фабрегас — о поражении от «Интера»: «Чего-то “Комо” не хватило, но мы можем только гордиться этой игрой»

«Я спокоен. Я знал, что мои ребята покажут отличную игру. Я действительно горжусь ими. Я знаю, кто они, с чего начинали и где находятся сейчас на своем пути. Мы играли против команды, которая играет в этом составе уже много лет и выигрывает скудетто. В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов. Чего-то нам не хватило, но мы можем только гордиться этой игрой — великолепное выступление, и я думаю, что было бы неправильно злиться», — цитирует Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио.