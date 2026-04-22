Фабрегас — о поражении от «Интера»: «Чего-то “Комо” не хватило, но мы можем только гордиться этой игрой»

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас заявил, что гордится игрой своей команды в ответном полуфинале Кубка Италии против «Интера», несмотря на упущенную победу.
Матч прошел 21 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершился со счетом 3:2 в пользу черно-синих. «Комо» вел 2:0 до 69-й минуты.
«Я спокоен. Я знал, что мои ребята покажут отличную игру. Я действительно горжусь ими. Я знаю, кто они, с чего начинали и где находятся сейчас на своем пути. Мы играли против команды, которая играет в этом составе уже много лет и выигрывает скудетто. В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов. Чего-то нам не хватило, но мы можем только гордиться этой игрой — великолепное выступление, и я думаю, что было бы неправильно злиться», — цитирует Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио.
«Интер» по сумме двух матчей (0:0, 3:2) вышел в финал Кубка Италии и сыграет с победителем пары «Лацио» — «Аталанта» (первая игра — 2:2).
