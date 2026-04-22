Мбаппе установил личный рекорд по голам с дальних ударов за сезон

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился голом в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (2:1).
27-летний футболист на 30-й минуте дальним ударом поразил ворота соперника — после рикошета от защитника «Алавеса» мяч изменил направление и залетел в ближний угол.
Как сообщает Opta, этот гол стал для Мбаппе восьмым из-за пределов штрафной площадки во всех турнирах сезона-2025/26, что является лучшим результатом в карьере француза и лучшим показателем среди всех игроков топ-5 европейских лиг.
В этом сезоне Мбаппе провел 40 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 6 результативных передач.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.