Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе установил личный рекорд по голам с дальних ударов за сезон

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился голом в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (2:1).

27-летний футболист на 30-й минуте дальним ударом поразил ворота соперника — после рикошета от защитника «Алавеса» мяч изменил направление и залетел в ближний угол.

Как сообщает Opta, этот гол стал для Мбаппе восьмым из-за пределов штрафной площадки во всех турнирах сезона-2025/26, что является лучшим результатом в карьере француза и лучшим показателем среди всех игроков топ-5 европейских лиг.

В этом сезоне Мбаппе провел 40 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 6 результативных передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.