Фернандеш: «Завершить последний ЧМ Роналду победой — было бы чем-то невероятным»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш надеется на победу португальцев на чемпионате мира-2026.
«Завершить последний чемпионат мира Криштиану Роналду победой — было бы чем-то невероятным. Я очень надеюсь, что нам это удастся, не только ради Португалии, но и ради всего того, что Криштиану сделал для футбола и для всего мира», — цитирует BBC Фернандеша.
Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.
Сборная Португалии сыграет в группе K с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.