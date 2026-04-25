Фернандеш: «Завершить последний ЧМ Роналду победой — было бы чем-то невероятным»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш надеется на победу португальцев на чемпионате мира-2026.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш надеется на победу португальцев на чемпионате мира-2026.

«Завершить последний чемпионат мира Криштиану Роналду победой — было бы чем-то невероятным. Я очень надеюсь, что нам это удастся, не только ради Португалии, но и ради всего того, что Криштиану сделал для футбола и для всего мира», — цитирует BBC Фернандеша.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.

Сборная Португалии сыграет в группе K с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.