«Интер Майами» и «Нью-Ингленд Революшн» сыграли вничью

«Интер “Майами” сыграл вничью с “Нью-Ингленд Революшн” в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.
У гостей забил де Пареха Карлес Хиль, у хозяев отличился Херман Бертераме.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отыграл весь матч и отметился шестью ударами по воротам.
«Интер Майами» (19 очков после 10 игр) располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, «Нью-Ингленд Революшн» (16 очков после девяти встреч) идет на четвертом месте.
26 апр 02:30 Интер Майами — Нью-Ингленд Революшн 1:1.
В других матчах игрового дня «Цинциннати» победил «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0), «Ди Си Юнайтед» переиграл «Орландо Сити» (3:2), а «Коламбус Крю» нанес поражение «Филадельфии» (2:0).
26 апр 02:30 Цинциннати — Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 26 апр 02:30 Ди Си Юнайтед — Орландо Сити 3:2 26 апр 02:30 Коламбус Крю — Филадельфия 2:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.