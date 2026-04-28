Бруну Фернандеш сравнялся с Роналду по числу результативных действий в матчах АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:1) отметился результативной передачей.
Как сообщает Opta, 31-летний португалец в матчах АПЛ забил 70 голов и сделал 70 результативных передач, набрав по системе «гол+пас» 140 очков. Он сравнялся по этому показателю со своим соотечественником, экс-нападающим «МЮ» Криштиану Роналду, у которого 103 гола и 37 передач.
Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 он в 33 матчах забил восемь голов и отдал 20 результативных передач.
Роналду выступал за «МЮ» в 2003—2009 годах.
