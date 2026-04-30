Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВФЛА договорилась о сотрудничестве с федерацией легкой атлетики Индии

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) договорилась о сотрудничестве с Федерацией легкой атлетики Индии.

"Всероссийская федерация легкой атлетики обсуждает возможность направить российских легкоатлетов на соревнования в Индию, соответствующее соглашение достигнуто в ходе официального визита делегации ВФЛА в эту страну. По итогам переговоров был согласован комплекс мер по расширению спортивного взаимодействия, в частности, речь шла об участии российских спортсменов в национальных соревнованиях в Индии.

Также прорабатывается вопрос организации тренировочного процесса по ряду дисциплин для индийских легкоатлетов в России. Стороны также договорились об обмене тренерским опытом по разным направлениям", — сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.