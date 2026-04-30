Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) договорилась о сотрудничестве с Федерацией легкой атлетики Индии.
"Всероссийская федерация легкой атлетики обсуждает возможность направить российских легкоатлетов на соревнования в Индию, соответствующее соглашение достигнуто в ходе официального визита делегации ВФЛА в эту страну. По итогам переговоров был согласован комплекс мер по расширению спортивного взаимодействия, в частности, речь шла об участии российских спортсменов в национальных соревнованиях в Индии.
Также прорабатывается вопрос организации тренировочного процесса по ряду дисциплин для индийских легкоатлетов в России. Стороны также договорились об обмене тренерским опытом по разным направлениям", — сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.