Энрике — о критике за матч с «Баварией»: «Люди, любящие футбол, получили удовольствие, и это главное»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отметил, что его не волнует критика после победы над «Баварией» (5:4) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов. Некоторые эксперты раскритиковали команды за отсутствие обороны.
«Нельзя уважать все мнения… потому что если это дерьмовое мнение, его уважать не стоит. Будут люди, которым нравится играть в футбол таким образом, и их большинство, и я отношу себя к ним, но будут и те, кому не нравится играть так. Мне плевать на эти мнения. Мы показываем игру, от которой большинство людей, любящих футбол, получили удовольствие, и это главное», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Энрике в соцсети X.
На этой неделе «ПСЖ» обыграл «Баварию» (5:4) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет в Мюнхене в среду, 6 мая. Начало — 22:00 по московскому времени.