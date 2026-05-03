Расул Магомедов — Рафаэл Ксавье: прямая трансляция боя PFL

Российский боец, представляющий Бахрейн, Расул Магомедов проведет бой с немцем Рафаэлем Ксавьером на турнире PFL Sioux Falls в ночь на воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок начнется ориентировочно в 4.30 по московскому времени.
Расулу Магомедову — 31 год. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 8 побед без поражений. В предыдущем бою на турнире PFL World Tournament 10 21 августа 2025 года Расул победил бразильца Гильерме Виану единогласным решением судей.
У 35-летнего Ксавьера в профессиональных ММА 11 побед и 7 поражения. В предыдущем бою на турнире PFL World Tournament 7 27 июня 2025 года Рафаэль победил нокаутом шведа Карла Албректссона.
В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls с главным боем Сторли — Зендели покажет онлайн-платформа Okko, контент которой доступен при наличии подписки. Трансляция начнется в 2.00 мск.