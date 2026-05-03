Матч «СКА-Хабаровск» — «Уфа» 3 мая не состоится

«По информации из письма, ФК “Уфа” не смог в запланированное время вылететь в Новосибирск (и далее в Хабаровск) из-за перекрытия в Уфе воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА. Таким образом, 3 мая 2026 игра “СКА-Хабаровск” — “Уфа” на стадионе имени Ленина не состоится. Дальнейшие решения по этому матчу находятся в компетенции соответствующих органов РФС и ФНЛ», — говорится в сообщении хабаровского клуба.