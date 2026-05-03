Матч «СКА-Хабаровск» — «Уфа» 3 мая не состоится

«СКА-Хабаровск» объявил о том, что домашняя игра 32-го тура Первой лиги с «Уфой», запланированная на 3 мая, не состоится.
«По информации из письма, ФК “Уфа” не смог в запланированное время вылететь в Новосибирск (и далее в Хабаровск) из-за перекрытия в Уфе воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА. Таким образом, 3 мая 2026 игра “СКА-Хабаровск” — “Уфа” на стадионе имени Ленина не состоится. Дальнейшие решения по этому матчу находятся в компетенции соответствующих органов РФС и ФНЛ», — говорится в сообщении хабаровского клуба.
Ранее в «Уфе» сообщили, что рейс в Новосибирск задержали более чем на четыре часа. Билеты были аннулированы. Команда оставалась в Уфе.
«СКА-Хабаровск» (35 очков после 31 матча) занимает 14-е место в таблице Первой лиги. «Уфа» (31 очко после 31 встречи) идет на 15-м месте.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.