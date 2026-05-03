Магомед Магомедов — Леандро Иго: прямая трансляция боя PFL

Магомед Магомедов и Леандро Иго проведут бой на PFL Sioux Falls 3 мая.

Российский боец Магомед Магомедов проведет бой с бразильцем Леандро Иго на турнире PFL Sioux Falls в ночь на воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок начнется ориентировочно в 5.00 по московскому времени.

03 мая 05:00 ММА: PFL Магомедов — Хиго.

Отслеживать результаты боя Магомедов — Иго и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Магомеду Магомедову — 34 года. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 21 победа и 5 поражений. В предыдущем бою на турнире PFL Champions Series 3 3 октября 2025 года Магомед уступил американцу Сержио Петтису нокаутом во втором раунде.

У 37-летнего Иго в профессиональных ММА 24 победы и 6 поражений. В предыдущем бою на турнире PFL 2 11 апреля 2025 года бразилец уступил раздельным решением судей своему соотечественнику Марсили Алвесу.

В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls с главным боем Сторли — Зендели покажет онлайн-платформа Okko, контент которой доступен при наличии подписки. Трансляция начнется в 2.00 мск.