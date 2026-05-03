Конте после ничьей с «Комо»: «В первом тайме “Наполи” был слишком робок и не оказывал должного давления»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Комо» (0:0) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Это было, безусловно, хорошее выступление, ведь без него нельзя выйти сухим из воды. И у “Наполи”, и у “Комо” так много поставлено на карту. У “Комо”, вероятно, было больше на кону в связи с выходом в Лигу чемпионов.
В первом тайме мы были слишком робкими и не оказывали должного давления. Не будем забывать, что у них вратарь, который очень усложняет игру, потому что при малейшем неверном движении он может выйти из ворот и затем заставить вас бежать назад, чтобы прикрыть пространство.
Мы улучшили качество игры после перерыва, у нас были шансы забить, но осталось три игры. Мы сделали еще один шаг вперед, не только ради места в Лиге чемпионов, но и чтобы попытаться финишировать как можно выше в таблице. Ребята сыграли хорошо, мы должны поздравить их с выступлением против такого сильного соперника.
«Комо» создал несколько моментов, когда мы теряли мяч, поэтому мы были не так чисты в передачах, центральные полузащитники были слишком растянуты и находились недостаточно близко друг к другу. Плеймейкеры должны быть более скоординированы", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Наполи» (70 очков после 35 матчей) занимает второе место в таблице чемпионата Италии.
