Сергей Билостенный — Ренан Феррейра: прямая трансляция боя PFL

Российский боец Сергей Билостенный проведет бой с бразильцем Ренаном Феррейрой на турнире PFL Sioux Falls в ночь на воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок начнется ориентировочно в 5.30 по московскому времени.
Сергею Билостенному — 30 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 14 побед и 4 поражения. В предыдущем бою на турнире World Tournament 10 21 августа 2025 года Сергей победил Карла Уильямса техническим нокаутом.
У 36-летнего Феррейры в профессиональных ММА 13 побед, 5 поражений и еще 3 поединка признаны несостоявшимися. В предыдущем бою на турнире PFL Lyon 13 декабря 2025 года бразилец уступил сдачей после применения треугольника россиянину Вадиму Немкову.
В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls с главным боем Сторли — Зендели покажет онлайн-платформа Okko. Трансляция начнется в 2.00 мск.