«Витория» разгромила «Коритибу», Педро Роша забил гол

«Витория» победила «Коритибу» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Бразилии — 4:1.
У хозяев забили Рене, Зе Витор, Диего Тарсия и Эрик, у гостей — экс-нападающий «Спартака» Педро Роша.
С 26-й минуты «Коритиба» играла в меньшинстве после удаления защитника Тьяго Косера.
«Коритиба» (19 очков после 14 игр) располагается на седьмом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Витория» (18 очков) идет строчкой ниже.
В другом матче тура «Ботафого» на своем поле проиграл «Ремо» (1:2).
