Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тур Романдии». 5-й этап. Гонщики проедут 178,2 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

5 мая пройдет заключительный пятый этап веломногодневки «Тур Романдии».

Источник: Спортс‘’

«Тур Романдии».

5-й этап.

Люсанс — Лезен, Швейцария.

178,2 км.

Профиль/Карта.

Начало — 12:50 по московскому времени.

Общий зачет (после 4-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 15.47,00.

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,35.

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 2,23.

4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 2,30.

5. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) — 2,48.

6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,49.

7. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar).

8. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 2,54.

9. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl — Trek) — 2,56.

10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — 3,03.