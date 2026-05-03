«Тур Романдии». 5-й этап. Гонщики проедут 178,2 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

«Тур Романдии».
5-й этап.
Люсанс — Лезен, Швейцария.
178,2 км.
Профиль/Карта.
Начало — 12:50 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 15.47,00.
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,35.
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 2,23.
4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 2,30.
5. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) — 2,48.
6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,49.
7. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar).
8. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 2,54.
9. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl — Trek) — 2,56.
10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — 3,03.