Гаджи Рабаданов — Александр Чизов: прямая трансляция боя PFL

Российский боец Гаджи Рабаданов проведет бой с латвийцем Александром Чижовым в соглавном событии вечера турнира PFL Sioux Falls в ночь на воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок начнется ориентировочно в 6.30 по московскому времени.
Гаджи Рабаданову — 32 года. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 26 побед, 5 поражений и 1 ничья. В предыдущем бою на турнире PFL 9 15 августа 2025 года Гаджи уступил британцу Альфи Дэвису единогласным решением судей в финале сезона PFL.
У 28-летнего Чижова в профессиональных ММА 13 побед и 3 поражения. В предыдущем бою на турнире PFL Lyon 13 декабря 2025 года Александр победил нокаутом британца Коннора Хьюза.
В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls с главным боем Сторли — Зендели покажет онлайн-платформа Okko, контент которой доступен при наличии подписки. Трансляция начнется в 2.00 мск.