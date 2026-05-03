Капитан «Шальке» Караман после выхода в Бундеслигу: «Я не могу подобрать слов. Мы долго ждали этого момента»

Полузащитник и капитан «Шальке» Кенан Караман прокомментировал возвращение команды в Бундеслигу.

«Я не могу подобрать слов. Мы долго ждали этого момента — как клуб, как город, все люди вокруг него. Я просто счастлив, что мы смогли сделать последний шаг дома, потому что болельщики заслужили это. Давление было огромным, просто огромным. Последние годы были непростыми», — цитирует 32-летнего турка AP.

«Вперед, мы идем!» «Шальке» вернулся в Бундеслигу спустя три года.

Караман имел в виду три сезона подряд во втором дивизионе, два из которых едва не закончились вылетом в третий дивизион.

Капитан команды в домашнем матче 32-го тура второй Бундеслиги забил единственный гол «Фортуне» (1:0). С 67 очками «Шальке» лидирует в турнирной таблице за два матча до окончания чемпионата. Она на 10 очков опережает «Ганновер».

«Шальке» сыграет в высшем дивизионе впервые с 2023 года.